Помогите пожалуйста с вопросами! 1.Почему вода не замерзает под толстым слоем льда, 2. Почему подвал - самое холодное место в доме, 3.Приведите примеры, показывающие,что тела с темной поверхностью сильнее нагреваются излучение...

Гость: Гость:

1- честно, не знаю. Есть предположение, что толстая, пористая корка льда не пропускает холод... 2- Потому что холодный воздух тяжелее, он спускается вниз, а вниз - это как бы подвал) 3- солнечные батареи специально красят в темный цвет, чтобы батарея нагревалась и энергия поглощалась. 4- потому что холодный воздух тяжелее теплого, он будет опускаться вниз, следовательно воздух циркулирует и комната проветривается (холодный как бы остужает теплый), аналогично с батареей. Ее устанавливают внизу, чтобы теплый воздух поднимался вверх и прогревал холодный воздух. Если бы форточки располагались внизу, то холодный воздух (тяжелый же) не поднимался бы наверх. 5- Стены теплопроводностью отличаются, окно открытое - конвекция (через струи и потоки), стекло - простое излучение, если не ошибаюсь (стекло не пропускает излучение с достаточной длиной волны, поэтому вся накопленная энергия остается в помещении)