Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при этом он находится в состоянии покоя относительно телеграфных столбов. Какое врем...

Физика

Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при этом он находится в состоянии покоя относительно телеграфных столбов. Какое время может продолжаться такой покой, если длина вагона 20 м

Автор: Гость