Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при этом он находится в состоянии покоя относительно телеграфных столбов. Какое врем...
Физика
Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при этом он находится в состоянии покоя относительно телеграфных столбов. Какое время может продолжаться такой покой, если длина вагона 20 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость мотоциклиста равна по модулю скорости поезда, но противоположна по направлению . 20/20 =1 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
. На субботник по уборке школьной территории пришли ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Восьмиклассников было 22 человека, девятиклассников – 12, а ...
Физика
1)Баскетбольный мяч движется под действием постоянной по модулю и направлению силы. А. мяч движется равномерно. Б.мяч движется с постоянным ус...
Другие предметы