Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при этом он находится в состоянии покоя относительно телеграфных столбов. Какое врем...

Физика
Помогите пожалуйста с задачей, если можно с подробным решением Поезд едет со ско??остью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при этом он находится в состоянии покоя относительно телеграфных столбов. Какое время может продолжаться такой покой, если длина вагона 20 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость мотоциклиста равна по модулю скорости поезда, но противоположна по направлению . 20/20 =1 с 
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