Помогите пожалуйста с задачей СРОЧНО : Из 180 семян взошли 126.Каков процент всхожести семян свеклы?
Математика
Помогите пожалуйста с задачей СРОЧНО : Из 180 семян взошли 126.Каков процент всхожести семян свеклы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мохно пропорцией 180 - 100% 126 - х% 180х=126*100 180х=12600 х=12600:180 х=70% всхожести семян свеклы
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