Помогите пожалуйста с задачей СРОЧНО : Из 180 семян взошли 126.Каков процент всхожести семян свеклы?

Математика

Помогите пожалуйста с задачей СРОЧНО : Из 180 семян взошли 126.Каков процент всхожести семян свеклы?

Автор: Гость