Помогите пожалуйста с задачей. Заранее спасибо! За одну смену на молокозаводе из??отовили 300 кг сливочного масла и маргарина. Эти продукты разложили поровну в коробки: масло в 12 коробок,а маргарин в 8 коробок. Сколько килогр...
Математика
Помогите пожалуйста с задачей. Заранее спасибо! За одну смену на молокозаводе из??отовили 300 кг сливочного масла и маргарина. Эти продукты разложили поровну в коробки: масло в 12 коробок,а маргарин в 8 коробок. Сколько килограммов масла и сколько килограммов маргарина было изготовлено?
Ответ(ы):
Гость:
V 12×300= 1600 8×300= 2400 1600+2400= 3000
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