Помогите пожалуйста с задачей. Заранее спасибо! За одну смену на молокозаводе из??отовили 300 кг сливочного масла и маргарина. Эти продукты разложили поровну в коробки: масло в 12 коробок,а маргарин в 8 коробок. Сколько килогр...

Математика

Помогите пожалуйста с задачей. Заранее спасибо! За одну смену на молокозаводе из??отовили 300 кг сливочного масла и маргарина. Эти продукты разложили поровну в коробки: масло в 12 коробок,а маргарин в 8 коробок. Сколько килограммов масла и сколько килограммов маргарина было изготовлено?

Автор: Гость