Помогите, пожалуйста, с задачками 1. Для окисления 75 л (н.у) оксида азота (2) необходим кислород объемом (н.у) 1) 75 2) 18,75 3) 37,5 4) 10,4 2. Какой объем оксида серы (4) теоретически может прореагировать с 39 л (н....

Химия

Помогите, пожалуйста, с задачками 1. Для окисления 75 л (н.у) оксида азота (2) необходим кислород объемом (н.у) 1) 75 2) 18,75 3) 37,5 4) 10,4 2. Какой объем оксида серы (4) теоретически может прореагировать с 39 л (н.у) кислорода? 1) 78 2) 156 3) 39 4) 15,6

Автор: Гость