Помогите пожалуйста с задачкой Вычислите площадь прямоугольника , если известн?? , что его ширина на 3 см короче , а длина на 4 см длиннее стороны квадрата , периметр которого равен 3 дм 6 см

Математика

Помогите пожалуйста с задачкой Вычислите площадь прямоугольника , если известн?? , что его ширина на 3 см короче , а длина на 4 см длиннее стороны квадрата , периметр которого равен 3 дм 6 см

Автор: Гость