Помогите пожалуйста с задачкой Вычислите площадь прямоугольника , если известн?? , что его ширина на 3 см короче , а длина на 4 см длиннее стороны квадрата , периметр которого равен 3 дм 6 см
Математика
Помогите пожалуйста с задачкой Вычислите площадь прямоугольника , если известн?? , что его ширина на 3 см короче , а длина на 4 см длиннее стороны квадрата , периметр которого равен 3 дм 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3дм 6 см=36 см 36: 4=9(сторона кв) 9+4=13(длина прямоуг) 9-3=6(ширина прямоуг) 13*6=78см^2(площадь прямоуг) Ответ: площадь прямоугольника=78см^2
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