Помогите пожалуйста с заданием 2-3 пожалуйста. Скажите что там надо подчеркнуть м все такое!! Буду благодарна если напишите некоторые рассказы Виктора Драгунского!!! И саажите кто там главный герой!!!! Спасибо!!!!!

Литература
Помогите пожалуйста с заданием 2-3 пожалуйста. Скажите что там надо подчеркнуть м все такое!! Буду благодарна если напишите некоторые рассказы Виктора Драгунского!!! И саажите кто там главный герой!!!! Спасибо!!!!!
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