Помогите пожалуйста с заданием 2-3 пожалуйста. Скажите что там надо подчеркнуть м все такое!! Буду благодарна если напишите некоторые рассказы Виктора Драгунского!!! И саажите кто там главный герой!!!! Спасибо!!!!!

Литература

Помогите пожалуйста с заданием 2-3 пожалуйста. Скажите что там надо подчеркнуть м все такое!! Буду благодарна если напишите некоторые рассказы Виктора Драгунского!!! И саажите кто там главный герой!!!! Спасибо!!!!!

Автор: Гость