Помогите пожалуйста с заданием!!! Галя и ее отец плывут на лодке против течения р??ки. Собственная скорость лодки 90 км/ч, а скорость течения рек 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет кукла ч...

Математика

Помогите пожалуйста с заданием!!! Галя и ее отец плывут на лодке против течения р??ки. Собственная скорость лодки 90 км/ч, а скорость течения рек 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет кукла через 4 минуты? Какая величина в условии задачи лишняя?

Автор: Гость