Помогите пожалуйста с заданием!!! Галя и ее отец плывут на лодке против течения р??ки. Собственная скорость лодки 90 км/ч, а скорость течения рек 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет кукла ч...
Математика
Помогите пожалуйста с заданием!!! Галя и ее отец плывут на лодке против течения р??ки. Собственная скорость лодки 90 км/ч, а скорость течения рек 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет кукла через 4 минуты? Какая величина в условии задачи лишняя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-30=60 60*4=240 30×4=120 240+120=360
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