Помогите пожалуйста с заданием,не могу придумать.Выпишите из текста шуршащие сло??а. Попробуйте сами вспомнить такие слова, составить и записать с ними предложения. Шуршат осенние кусты. Шуршат на дереве листвы. Шуршит камыш. И...

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Помогите пожалуйста с заданием,не могу придумать.Выпишите из текста шуршащие сло??а. Попробуйте сами вспомнить такие слова, составить и записать с ними предложения. Шуршат осенние кусты. Шуршат на дереве листвы. Шуршит камыш. И дождь шуршит. И мышь шурша,в нору спешит.

Автор: Гость