Помогите пожалуйста. Сделайте подругому вот этот текст. Нам задали написать рассказ от имени участка восстания Степана Разина

История
Помогите пожалуйста. Сделайте подругому вот этот текст. Нам задали написать рассказ от имени участка восстания Степана Разина
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Автор: Гость
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Гость:
Я написала там , увидишь
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