Помогите пожалуйста сделать морфемный разбор (разбор по составу) трёх слов: 1) Проезжай 2) Подъезжай 3) Перелей Дам 10 баллов. Большое спасибо!
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать морфемный разбор (разбор по составу) трёх слов: 1) Проезжай 2) Подъезжай 3) Перелей Дам 10 баллов. Большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) приставка про, корень езж, окончание ай, основа проезж 2) точно также как 1 но приставка подъ ну и осанова немного лругая 3) всё слово основа, лей корень, пере приставка Я не очень уверена, но вроде так
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