Помогите пожалуйста сделать задачу:18 кг гречаних крупiв розсипали в 6 пакетiв,по 2 кг у кожний.Скiльки кiлограмiв крупiв залишилося?

Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу:18 кг гречаних крупiв розсипали в 6 пакетiв,по 2 кг у кожний.Скiльки кiлограмiв крупiв залишилося?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6х2=12 кг рассыпали в 6 пакетов 18-12=6 кг крупы осталось 18-(6х2)=6 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Визначити молекулярну формулу вуглеводню який містить 85,70 % карбону,14,3 % гідрогену,а густина за воднем дорівнює 21
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста....!!!! на много хорошо если решительно сегодня 28 января!!!
Ответить
Русский язык
Какие птицы улетают на юг?
Ответить
Українська література
Художній твір на тему *Як прибрати клас під час чергування*
Ответить
Математика
Начерти в тетради любую окружность.проведи ее диаметр обозначь его АБ и отметь на окружности любую точкуС.верно ли что угол АБС прямой!
Ответить