Помогите пожалуйста сделать задачу:18 кг гречаних крупiв розсипали в 6 пакетiв,по 2 кг у кожний.Скiльки кiлограмiв крупiв залишилося?

Математика

Помогите пожалуйста сделать задачу:18 кг гречаних крупiв розсипали в 6 пакетiв,по 2 кг у кожний.Скiльки кiлограмiв крупiв залишилося?

Автор: Гость