Помогите пожалуйста сделать задачу:18 кг гречаних крупiв розсипали в 6 пакетiв,по 2 кг у кожний.Скiльки кiлограмiв крупiв залишилося?
Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу:18 кг гречаних крупiв розсипали в 6 пакетiв,по 2 кг у кожний.Скiльки кiлограмiв крупiв залишилося?
Ответ(ы):
Гость:
6х2=12 кг рассыпали в 6 пакетов 18-12=6 кг крупы осталось 18-(6х2)=6 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Визначити молекулярну формулу вуглеводню який містить 85,70 % карбону,14,3 % гідрогену,а густина за воднем дорівнює 21
Обществознание
Русский язык
Українська література