Помогите пожалуйста!) синтаксический разбор предложения онлайн Я в лес, и он влез, я за вяз, а он завяз
Русский язык
Помогите пожалуйста!) синтаксический разбор предложения онлайн Я в лес, и он влез, я за вяз, а он завяз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я(подлежащее) в лес (дополнен) и он (подлежащее) влез (сказуемое) .Я (подлежащее) за вяз (обстоятельство) и он(подлежащее) завяз(сказуемое)
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