Помогите пожалуйста скоро-скоро контрольная А я знаю только некоторые слова хочу написать шпоры пожалуйста помогите пожалуйста Заранее спасибо
Английский язык
Помогите пожалуйста скоро-скоро контрольная А я знаю только некоторые слова хочу написать шпоры пожалуйста помогите пожалуйста Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.have have 2.has hasn`t 3.has has 4.have haven`t
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