Помогите пожалуйста скоро-скоро контрольная А я знаю только некоторые слова хочу написать шпоры пожалуйста помогите пожалуйста Заранее спасибо

Английский язык

Помогите пожалуйста скоро-скоро контрольная А я знаю только некоторые слова хочу написать шпоры пожалуйста помогите пожалуйста Заранее спасибо

Автор: Гость