Помогите пожалуйста скоро-скоро контрольная А я знаю только некоторые слова хочу написать шпоры пожалуйста помогите пожалуйста Заранее спасибо

Английский язык
Помогите пожалуйста скоро-скоро контрольная А я знаю только некоторые слова хочу написать шпоры пожалуйста помогите пожалуйста Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.have have 2.has hasn`t 3.has has 4.have haven`t
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!! Решить пример -238+742
Ответить
Обществознание
Какие духовные изменения произошли в Европе в 21 веке
Ответить
Музыка
Сообщение кратко о хороводно-плясовых песня
Ответить
Алгебра
Как понять задание? Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. обьясните, если знаете.ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧН...
Ответить
Обществознание
Зачем люди объединяются в группы что группа дает человеку
Ответить