Помогите пожалуйста! скорость самого катера и скорость течения реки прямо пропо??циональны числами 26 и 2.Катер за 3 часа по течению реки проплыл 84 км пути.Найдите скорости самого катера и скорость течения реки.
Математика
Помогите пожалуйста! скорость самого катера и скорость течения реки прямо пропо??циональны числами 26 и 2.Катер за 3 часа по течению реки проплыл 84 км пути.Найдите скорости самого катера и скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26:2 26+2=28,значит скорость 28 частей в час 1)84:3=28 км /ч скорость катера по течению 2)28:28=1 км/ч одна часть 3)26* 1=26 км/ч собственная скорость катера 4)2*1=2 км/ч скорость течения
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