Помогите пожалуйста! скорость самого катера и скорость течения реки прямо пропо??циональны числами 26 и 2.Катер за 3 часа по течению реки проплыл 84 км пути.Найдите скорости самого катера и скорость течения реки.

Математика

Помогите пожалуйста! скорость самого катера и скорость течения реки прямо пропо??циональны числами 26 и 2.Катер за 3 часа по течению реки проплыл 84 км пути.Найдите скорости самого катера и скорость течения реки.

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