Помогите пожалуйста сложите и вычесть алгебраические дроби 1)a+b/3a+a+b/3a 2)5x-1/x^2-3c-5/x^2 3)3x+y/3x+x-2y/6x x^2 означает х в квадрате, а значок / черта дроби или деления
Алгебра
Помогите пожалуйста сложите и вычесть алгебраические дроби 1)a+b/3a+a+b/3a 2)5x-1/x^2-3c-5/x^2 3)3x+y/3x+x-2y/6x x^2 означает х в квадрате, а значок / черта дроби или деления
Ответ(ы):
Гость:
(2x(3x+y)+x-2y))/6x=(6x^2+2xy+x-2y)/6x
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