Помогите, пожалуйста) Смесь состоит из азотной и серной кислоты. Химическое кол-во азотной кислоты в смеси в 3 раза больше, чем химическое кол-во серной кислоты. Найдите массовую долю серной кислоты в смеси.

Химия

Помогите, пожалуйста) Смесь состоит из азотной и серной кислоты. Химическое кол-во азотной кислоты в смеси в 3 раза больше, чем химическое кол-во серной кислоты. Найдите массовую долю серной кислоты в смеси.

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