Помогите, пожалуйста) Смесь состоит из азотной и серной кислоты. Химическое кол-во азотной кислоты в смеси в 3 раза больше, чем химическое кол-во серной кислоты. Найдите массовую долю серной кислоты в смеси.
Химия
Помогите, пожалуйста) Смесь состоит из азотной и серной кислоты. Химическое кол-во азотной кислоты в смеси в 3 раза больше, чем химическое кол-во серной кислоты. Найдите массовую долю серной кислоты в смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
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Смесь:кк³⅞ⁿ+г¹=1000000000030000000000000
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