Помогите пожалуйста! ☺ Сочинение по казахскому языку на тему независимый казахстан. С переводом на русский. ЗАРАНИЕ СПАСИБО ! ☺

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Я родилась и живу в Казахстане. Казахстан - моя Родина, мое Отечество. Земля, где родился человек и вырос, остается в его сердце навсегда. Горы и равнины, реки и озера, бескрайние степи и песчаные пустыни - все это наш Казахстан. До чего же разнообразен животный мир! Каспийский осетр, горный барс, архары, сайгачье стада, беркут и сокол, много-много других животных и птиц всегда являлись и являются гордостью казахстанцев. Смотрю на карту и поражаюсь, ведь вся таблица Менделеева находится в недрах Казахстана, и ведь не просто находится, а имеется в огромных количествах: и газ, и нефть, и металлы, и соли, и огромные запасы пресной и минеральной воды. У каждого человека есть фамилия, имя, отчество. А что является фамилией, именем, отчеством моей страны? Гимн, флаг, герб! Флаг голубого цвета означает мир и благополучие. Золотое солнце с лучами - покой и богатство. А парящий орел олицетворяет щедрость и зоркость, высоту помыслов. Сколько доброго хочется сказать о своем Казахстане! Взять хоты бы наш город Шымкент. Как изменился его внешний облик: прекрасная архитектура, европейский стиль, обилие культурных центров, мест, где молодежь может отдохнуть и провести свой досуг. Конечно, наряду с положительными факторами еще много негативного в нашей жизни, но я верю, что пороки нашего общества уйдут в прошлое. Я думаю, что неважно, на каких языках говорят дети Казахстана. Всех нас, независимо от цвета кожи и разреза глаз. Объединяет чувство любви и благодарности родной земле. Помните наказ Ы. Алтынсарина: "Долг каждого из нас - внести посильную лепту на пользу своей Родине". И если есть у человека дар, талант, ум, он непременно употребит их во славу своей Отчизны. Я люблю тебя, Казахстан, современный, независимый, устремленный в будущее. Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь полтора десятка лет назад ставшая независимой. Её развитие идёт большими темпами.Мой Казахстан – это самая дорогая, важная, драгоценная, горячо любимая страна. Это Родина моя. Я не перестаю удивляться тому, как дружно уживаются в нашей стране люди разных национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии. В Казахстане единой семьёй живёт пятнадцать миллионов человек, представителей более ста национальностей и народностей. Всех нас, людей разных национальностей, объединяет общее: мы - народ Казахстана. Многонациональна как наша страна и моя большая родня.Широко и правильно раскинулся Казахстан. Солнце встаёт из степи, весь день идет над степью, встречаясь с дремучими лесами и тысячами озёр, заходит оно тоже в степи.Сказочно богаты недра древней казахской земли. Уголь, нефть, золото, титан, свинец, цинк, железо – всё можно найти в казахской земле. Сейчас мы только дети, но уже сейчас мы строим планы на будущее, мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу государству, приумножать богатства нашей Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми. Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Мы уверены в своем будущем, наш Президент сделает все для того, чтобы мы жили счастливо. Вот какой мой Казахстан: мирный, свободный, богатый, многонациональный.