Помогите пожалуйста.сочинениеина тему:"разум-это счастливый дар человека или его проклятие?".моя точка зрения,что это проклятие...не могу подобрать второй аргумент

Гость: Гость:

Разум это самое ценное что есть у человека ,благодаря разуму человек развивается и не стоит на месте ,но может ли разум быть проклятием ? Человек благодаря разуму построил очень много электрических приборов в помощь себе ,но если он зайдёт дальше могут -ли машины свергнуть его . Человек благодаря разуму строит электро станции и загрезняет природу и губит её ,но благодаря разу му человек также смог помочь ей .Но все же еслибы у самого первого человека не было бы разума то он не смог бы себя прокормить и одеть и не продолжал бы развиватся