Помогите пожалуйста сочинить сказку по двум пословицам: 1. И камень может проговориться 2. Ущипни себя, узнаешь больно ли другому.
Литература
Помогите пожалуйста сочинить сказку по двум пословицам: 1. И камень может проговориться 2. Ущипни себя, узнаешь больно ли другому.
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