Помогите пожалуйста сочинить сказку по двум пословицам: 1. И камень может проговориться 2. Ущипни себя, узнаешь больно ли другому.

Литература

Помогите пожалуйста сочинить сказку по двум пословицам: 1. И камень может проговориться 2. Ущипни себя, узнаешь больно ли другому.

Автор: Гость