Помогите пожалуйста сочинить стих о осени начиная так : Ах, осень золотая Как рад?? видеть мы тебя ( и если можно что была рифма)
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Помогите пожалуйста сочинить стих о осени начиная так : Ах, осень золотая Как рад?? видеть мы тебя ( и если можно что была рифма)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах, осень золотая Как рады видеть мы тебя Твоим лучом ярко блистая, Ты согреваешь меня P.S Да,автор из меня не прекрасный, но надеюсь, что сойдет)))
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