Помогите пожалуйста сочинить стих о осени начиная так : Ах, осень золотая Как рад?? видеть мы тебя ( и если можно что была рифма)

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Помогите пожалуйста сочинить стих о осени начиная так : Ах, осень золотая Как рад?? видеть мы тебя ( и если можно что была рифма)

Автор: Гость