Помогите пожалуйста сочинить стих про зиму Пишем нерифмованное стихотворение. Состоит из 5 строк. Например: 1 - Зима. 2 - (какая? 2 слова) Холодная, веселая 3 - (что делает? 3 слова) Морозит, наряжает, радует. 4 - (фраза из 3 -...

Литература
Помогите пожалуйста сочинить стих про зиму Пишем нерифмованное стихотворение. Состоит из 5 строк. Например: 1 - Зима. 2 - (какая? 2 слова) Холодная, веселая 3 - (что делает? 3 слова) Морозит, наряжает, радует. 4 - (фраза из 3 - 4 слов) Зимняя сказка так хороша! 5 - (личное отношение 1 - 2 слова) Сверкающее чудо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ура , наконец наступила зима...  Она принесла свою холодную, неприятную но зато весёлую погоду . Зимушка морозит и наряжает ели , и радует нас!  Зимняя сказка так хороша и красива!  О , зима , краса души моей.....
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