Помогите, пожалуйста, сомневаюсь, какой тут правильный ответ В схеме превращений Na (x)→ NaOH (y)→ Na₂CO₃ веществами «Х» и «У» являются соответственно: 1. Н₂О и СО₂ 2. Na₂O и CO₂ 3. H₂O и CO 4. H₂O и CaCO₃

Химия

Помогите, пожалуйста, сомневаюсь, какой тут правильный ответ В схеме превращений Na (x)→ NaOH (y)→ Na₂CO₃ веществами «Х» и «У» являются соответственно: 1. Н₂О и СО₂ 2. Na₂O и CO₂ 3. H₂O и CO 4. H₂O и CaCO₃

Автор: Гость