Помогите, пожалуйста, сомневаюсь, какой тут правильный ответ В схеме превращений Na (x)→ NaOH (y)→ Na₂CO₃ веществами «Х» и «У» являются соответственно: 1. Н₂О и СО₂ 2. Na₂O и CO₂ 3. H₂O и CO 4. H₂O и CaCO₃
Химия
Помогите, пожалуйста, сомневаюсь, какой тут правильный ответ В схеме превращений Na (x)→ NaOH (y)→ Na₂CO₃ веществами «Х» и «У» являются соответственно: 1. Н₂О и СО₂ 2. Na₂O и CO₂ 3. H₂O и CO 4. H₂O и CaCO₃
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2Na+2H2O=2NaOH+H2 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O CO2+NaOH=NaHCO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык