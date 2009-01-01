Помогите пожалуйста.составь для каждого уравнения схему и реши его.сделать прове??ку.х-6=3,х-2=5,х-5=4,Х-7=2,3+х=9,8-х=1.
Математика
Помогите пожалуйста.составь для каждого уравнения схему и реши его.сделать прове??ку.х-6=3,х-2=5,х-5=4,Х-7=2,3+х=9,8-х=1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-6=3 х=3+6 х=9 9-6=3 x-2=5 x=5+2 x=7 7-2=5 x-5=4 x=4+5 x=9 9-5=4 x-7=2x=7+2 x=9 9-7=2 3+x=9 x=9-3 x=6 3+6=9 8-x=1 x=8-1 x=7 8-7=1
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