Помогите пожалуйста. Составь предложения с этими словосочетаниями. Медвежий рёв, медвежья услуга, медвежья берлога, лисья хитрость, лисий хвост, лисья добыча. Заранее спасибо! :-)

Русский язык
Помогите пожалуйста. Составь предложения с этими словосочетаниями. Медвежий рёв, медвежья услуга, медвежья берлога, лисья хитрость, лисий хвост, лисья добыча. Заранее спасибо! :-)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы ходили в лес,то услышали медвежий рёв. Мы подошли по ближе и увидели медвежью берлогу. 
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