Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?

Обществознание
Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Опиши его внешность 2)Опиши его характер 3)Достоинства 4)Как давно ты его знаешь
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