Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?
Обществознание
Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Опиши его внешность 2)Опиши его характер 3)Достоинства 4)Как давно ты его знаешь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка
Українська література
Русский язык