Помогите пожалуйста составить план по 980-1015 гг. 1) нужно указать событие 2) истори??еские личности и их роль в данном событии(2 личности) 3) две причинно-следственные связи 4) оценка влияния события на дальнейшую историю...
История
Помогите пожалуйста составить план по 980-1015 гг. 1) нужно указать событие 2) истори??еские личности и их роль в данном событии(2 личности) 3) две причинно-следственные связи 4) оценка влияния события на дальнейшую историю России 5) несколько терминов, понятий в данное время и их расшифровка
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