Помогите пожалуйста составить предложение со словом в котором есть разделительн??й мягкий знак Слово : Ручьи

Русский язык
Помогите пожалуйста составить предложение со словом в котором есть разделительн??й мягкий знак Слово : Ручьи
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