Помогите пожалуйста составить предложения: 1. определение, подлежащее,сказуемое, обстоятельство. 2. обстоятельство подлежащее,сказуемое, обстоятельство?

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Помогите пожалуйста составить предложения: 1. определение, подлежащее,сказуемое, обстоятельство. 2. обстоятельство подлежащее,сказуемое, обстоятельство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Шёлковая занавеска развевалась у окна. 2)Когда птицы прилетают с юга?
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