Помогите пожалуйста составить схему предложения: Среди легковых машин есть как б??льшие нарядные, так и маленькие. Буду очень благодарна!

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Помогите пожалуйста составить схему предложения: Среди легковых машин есть как б??льшие нарядные, так и маленькие. Буду очень благодарна!

Автор: Гость