Помогите пожалуйста составить схему предложения: Среди легковых машин есть как б??льшие нарядные, так и маленькие. Буду очень благодарна!
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Помогите пожалуйста составить схему предложения: Среди легковых машин есть как б??льшие нарядные, так и маленькие. Буду очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри это написать будет сложно но попробую. После предложения пишешь [ -/-/-, ~~~~, ~~~~, ~~~~, ~~~~] Вот так вроде бы...
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