ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Составьте по одному предложению с использованием каждого понятия. 1законность 2правопорядок 3правоохранительгые органы
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Составьте по одному предложению с использованием каждого понятия. 1законность 2правопорядок 3правоохранительгые органы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правоохранительные органы всегда проявляют бдительность во время массовых скоплений людей в праздники. Особенно остро вопрос о правопорядке стоит в Новогоднюю ночь. В этот день законность стоит на первом месте.
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