Помогите пожалуйста. составьте по рисунку рассказ 2-3 предложения. Какие части реч?? вы употребили в предложениях

Русский язык

Помогите пожалуйста. составьте по рисунку рассказ 2-3 предложения. Какие части реч?? вы употребили в предложениях

Автор: Гость