ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составьте предложения со словосочетаниями изменятся со в??еменем росток из семени назвать по имени
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составьте предложения со словосочетаниями изменятся со в??еменем росток из семени назвать по имени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя младшая сестра стала изменятся со временем,она становится старше. Я посадила растение,стал появляться росток и семени. Я нашла котёнка решила назвать по имени Барсик
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