ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составьте предложения со словосочетаниями изменятся со в??еменем росток из семени назвать по имени

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА составьте предложения со словосочетаниями изменятся со в??еменем росток из семени назвать по имени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя младшая сестра стала изменятся со временем,она становится старше. Я посадила растение,стал появляться росток и семени. Я нашла котёнка решила назвать по имени Барсик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Cоставить текст из словосочетаний: Слушаем музыку, играет на скрипке, любишь пет??, нажимает клавиши, плачет от восторга, хлопаем громко, держит...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста !!!!))))))
Ответить
Математика
Начертить квадрат площадью 400мм2. Заштриховать 3/4его площади
Ответить
Русский язык
Весна тает в лесу в лесу снег под елкой сидит зайчик вдруг с ветки упал ком снега з??йчику стало страшно. Определить количество предложений
Ответить
Литература
Вспомните и запишите название литературных произведений, действие которых проис??одит зимой
Ответить