Помогите пожалуйста Составьте схемы предложений 1)Всё это меня очень занимало, и мне было досадно когда принесли дорожную свечку и погасили лучину. 2)До сих пор дамы мало говорили о Чичикове, отдавая дань его светскому об...
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Помогите пожалуйста Составьте схемы предложений 1)Всё это меня очень занимало, и мне было досадно когда принесли дорожную свечку и погасили лучину. 2)До сих пор дамы мало говорили о Чичикове, отдавая дань его светскому обращению, но пронеслись слухи об его миллионстве. 3)Белинский говорил, что искусство должно изучать, отражать жизнь и соперничать с ней.
Ответ(ы):
Гость:
1) [это - подлежащее занимало - сказуемое], и [было досадно - сказуемое], (когда принесли - сказуемое и погасили - сказуемое]
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