Помогите пожалуйста Составьте схемы предложений 1)Всё это меня очень занимало, и мне было досадно когда принесли дорожную свечку и погасили лучину. 2)До сих пор дамы мало говорили о Чичикове, отдавая дань его светскому об...

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Помогите пожалуйста Составьте схемы предложений 1)Всё это меня очень занимало, и мне было досадно когда принесли дорожную свечку и погасили лучину. 2)До сих пор дамы мало говорили о Чичикове, отдавая дань его светскому обращению, но пронеслись слухи об его миллионстве. 3)Белинский говорил, что искусство должно изучать, отражать жизнь и соперничать с ней.

Автор: Гость