ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!! Составьте сравнительную характеристику революционных со??ытий в Турции (1908) и Китае (1911- 1913). Было ли что то общим? В чем заключались различия?

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Турция. Часть территории Турции была оккупирована войсками стран Антанты. В 1920 г. парламент в Стамбуле принял декларацию о независимости Турции. Однако войска Антанты разогнали парламент. Новый парламент собрался в Анкаре. Его председателем стал Мустафа Кемаль (Ататюрк). Турция начала войны с Арменией, затем Грецией. Обе войны были успешны для турок. Территория страны была расширена. Войны шли под лозунгами национализма: армяне и греки истреблялись или изгонялись со своих исконных земель. В 1923 г. Турция была провозглашена республикой. Под руководством М. Кемаля Ататюрка были проведены глубокие реформы. Провозглашались основные демократические свободы, светский характер государства, отменялись господствующие веками религиозные нормы, шариатские суды, закрывались духовные школы. Были введены европейский календарь и латинский алфавит. Людей заставляли носить европейскую одежду, женщинам в общественных местах нельзя было появляться в платках и т. д. Ататюрку удалось ликвидировать засилье иностранцев в экономике. В ней усилились позиции государства. Деятельность оппозиционных сил, особенно коммунистов, была ограничена. Китай. Всю первую половину ХХ в. Китай сотрясали восстания, революции и войны. В 1915 г. в ответ на попытку Юань Шикая восстановить монархию на юге Китая было провозглашено свое правительство, главой которого стал в 1917 г. Сунь Ятсен. С 1923 г. он привлек к сотрудничеству с Гоминьданом коммунистическую партию, возникшую под влиянием революции в России. В 1925 г. началась Великая национальная революция.Гоминьдановское правительство на юге Китая провозгласило себя национальным правителъством всего Китая. В 1925- 1928 гг. войска национального правительства, возглавляемого генералом Чан Кайши, вели успешное наступление на север, где правили местные военные клики. Однако раскол между Гоминьданом во главе со вступившим в соглашения с северными милитаристами Чан Кайши и коммунистической партией вызвал десятилетнюю гражданскую войну. Гоминьдан провел ряд реформ, но добиться решающих успехов не смог. Этому не благоприятствовала и международная обстановка, В 1931 г. Япония отторгла от Китая Маньчжурию, где возникло марионеточное государство Маньчжоу-Го. Западные державы потворствовали Японии, что заставило Чан Кайши обратиться за помощью к СССР. С 1927 г. в южной части Китая возникли так называемые советские районы в качестве баз новой китайской революции, руководимой коммунистами. В 1931 г. съезд Советов провозгласил Китайскую Советскую Республикуво главе с лидером коммунистов Мао Цзэдуном. Последовали пять походов Гоминьдана против советских районов. Четыре похода 1930-1932 гт. были успешно отражены коммунистами. После пятого похода 1933-1934 гг. революционное движение под лозунгом Советов потерпело поражение. Остатки Красной армии коммунистов совершили северо-западный (великий) поход и создали на стыке провинций Шэнси, Ганьсу п Нинся так называемый Особый район.