Помогите пожалуйста! Составьте уравнения реакций азотной кислоты, кроме реакций ?? Ме. Достаточно 3-4 .

Химия
Помогите пожалуйста! Составьте уравнения реакций азотной кислоты, кроме реакций ?? Ме. Достаточно 3-4 .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5HNO3+P(красн)=H3PO4+5NO2+H2O 2HNO3+SO2=H2SO4+2NO2 HNO3+KF=KNO3+HF Подойдут такие? 
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