Помогите пожалуйста. . спасибо На рассвете, чтобы дать отдых уставшим лошадям, ре??или остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от дороги. В тёплом воздухе стоял запах мёда. На вершине горы в низком колючем куст...

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Помогите пожалуйста. . спасибо На рассвете, чтобы дать отдых уставшим лошадям, ре??или остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от дороги. В тёплом воздухе стоял запах мёда. На вершине горы в низком колючем кустарнике распевала какая-то птичка. На горизонте виднелось синее море. За перевалом вид окружающей местности резко изменился. На севере расстилалось безбрежное море зелени, волны которой покрывали самые крутые склоны. Даже на отвесных скалах заплетался пёстрый узор цветущих кустарников и деревьев. Задания: 1. Подчеркните в первом предложении буквы, обозначающие мягкие парные глухие согласные звуки. 2. Напишите транскрипции трёх последних слов предпоследнего предложения. 3. Укажите в тексте все имена существительные в родительном и винительном падежах. 4. Укажите в тексте все безударные окончания имен существительных. Объясните их правописание (указать склонение, падеж) 5. Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите у ним проверочные. Укажите корни. 6. Выпишите слова с парными по глухости- звонкости согласными в слабой позиции в корне. Подберите проверочные слова. Укажите корни. 7. Выпишите из текста слово с сочетанием СН. Подберите еще пять слов с этой орфограммой. Подберите проверочные слова. 8. Укажите все безударные окончания имен прилагательных.

Автор: Гость