Помогите пожалуйста! Спишите слова, вставляя пропущенные соединительные гласны??. Образец: благ\о\склонный, мыш\е\ловка. Сами слова* Везд...ход, тепл...ход, голов...кружение,гряз...лечебница, вод...плавающие, сам..лёт...стр...

Русский язык

Помогите пожалуйста! Спишите слова, вставляя пропущенные соединительные гласны??. Образец: благ\о\склонный, мыш\е\ловка. Сами слова* Везд...ход, тепл...ход, голов...кружение,гряз...лечебница, вод...плавающие, сам..лёт...строение, корабл...строение, дик...растущий, брон...техника, стар...жил. ДЕЛАТЬ ПО ОБРАЗЦУ!!!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!

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