Помогите пожалуйста! Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинан??я. Мы подн..лись на холм и наш..м глазам открылась в..ликолепная к..ртина. Прямо под нами з..ленел луг и т..кла и..вилистая реч..ка. Вд..ли т..м...

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Помогите пожалуйста! Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинан??я. Мы подн..лись на холм и наш..м глазам открылась в..ликолепная к..ртина. Прямо под нами з..ленел луг и т..кла и..вилистая реч..ка. Вд..ли т..мнел лес и в..днелись крыши неб..льшой дер..вушки.lt;lt; ... gt;gt; Со..нце ярко св..тило, и небо было пр..ветливым и ясным.lt;lt; ... gt;gt; Мы спустились к р..ке и п..шли по р..внине. К веч..ру откуда-то наб..жали тучи и пош..л мелкий дож..ь. Всё вокру.. пот..мнело, и стало хол..дно , мрач..но. На нас н..мокли куртки и ..тсырели рубашки . lt;lt; ... gt;gt; К ноч.. мы д..брались до д..ревн.. .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы поднялись на холм,  и нашим глазам открылась великолепная картина. Прямо под нами зеленел луг и текла извилистая речка. Вдали темнел лес и виднелись крыши небольшой деревушки Солнце ярко светило, и небо было приветливым и ясным. Мы спустились к реке и пошли по равнине. К вечеру откуда-то набежали тучи и пошел мелкий дождь. Всё вокруг  потемнело, и стало холодно , мрачно. На нас намокли куртки и отсырели рубашки . К ночи мы добрались до деревни .
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