Помогите пожалуйста!! Сравнить красных и белых в гражданской войне помогите сравнить их по плану.. : 1) цели 2) сторонники 3)экономическая политика 4) Методы борьбы 5) + и - каждого движения 6) причины победы Советов
История
Помогите пожалуйста!! Сравнить красных и белых в гражданской войне помогите сравнить их по плану.. : 1) цели 2) сторонники 3)экономическая политика 4) Методы борьбы 5) + и - каждого движения 6) причины победы Советов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Цели белых - Сохранить монархию и православие, как основную религию Цели красных - Свергнуть царя, устранить религию от государства, разделить страну на республики по нацпризнаку 2. Сторонники белых - Адмирал Колчак, Генерал Деникин, барон Врангель, иностранные интервенты. Сторонники красных - Генерал Фрунзе, Каргалин, Дубенко 3.Красные-за национализацию всего и вся, белые - за сохрвнение экономического строя Империи. 4. Красные - диверсии, предательства, шпионаж, шантаж, поднятие народа. Белые-вылазки, сбор офицеров и кадетов, шпионаж 5 + Красных - Якобы освободиться от царя и сбросить оковы царизма - Развал страны, ввержение её в хаос + Белых - Сохранение Империи с Монархом и Гос. Религией - Разобщённость в мелочах 6. Они смогли умелыми пропагандистскими лозунгами сманить на свою сторону народ. Но это моя личная точка зрения, Вы имеете право на свою
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