Помогите пожалуйста срочно . 1)при помощи карандаша нанесите штрих на ладони что ??аблюдаете ? опишите. 2)через несколько минут опишите изменении на ладони. Вывод(почему произошли изменения на ладони в 1 и 2 случае. где набл...

Гость: Гость:

1) Наношу карандашом штрих на ладонь слегка надавливая. Появляется пунктирная линия со штрихами белого цвета . 2) Через 1 минуту штрихи становятся красными а еще через 3 минуты штрихи тускнеют возвращается нормальный цвет кожи . Так происходит из за сети капилляров опутывающих кожные покровы. Надавливая на карандаш мельчайшие капилляры лопаются и поэтому остается белый след . Через некоторое время кровь из лопнувших капилляров заполняет пустоты поэтому следы краснеют . Надави сильнее на карандаш и получится царапина которая тоже покраснеет но через какое то время тоже потускнеет ...правда несколько больше чем в предыдущем опыте