Помогите пожалуйста срочно . 1)при помощи карандаша нанесите штрих на ладони что ??аблюдаете ? опишите. 2)через несколько минут опишите изменении на ладони. Вывод(почему произошли изменения на ладони в 1 и 2 случае. где набл...

Биология
Помогите пожалуйста срочно . 1)при помощи карандаша нанесите штрих на ладони что ??аблюдаете ? опишите. 2)через несколько минут опишите изменении на ладони. Вывод(почему произошли изменения на ладони в 1 и 2 случае. где наблюдается симпатической и парасимпатической отделов вегетативной нервной системы. кто сделает в следующий раз вам дам 100 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Наношу карандашом штрих на ладонь слегка надавливая. Появляется пунктирная линия со штрихами белого цвета . 2) Через 1 минуту штрихи становятся красными  а еще через 3 минуты штрихи тускнеют возвращается нормальный цвет кожи .  Так происходит из за сети капилляров опутывающих кожные покровы. Надавливая на карандаш мельчайшие капилляры лопаются и поэтому остается белый след . Через некоторое время кровь из лопнувших капилляров заполняет пустоты поэтому следы краснеют .  Надави сильнее на карандаш и получится царапина которая тоже покраснеет но через какое то время тоже потускнеет ...правда несколько больше чем в предыдущем опыте
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