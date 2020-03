Помогите пожалуйста срочно 1.they.... in a hotel at the moment. a)stay b) are staying c)stayed 2 Jim... to buy a sports magazine once a month a)used b)uses x use 3 he... the piano beautifully a)plays b)is playing c)play

Английский язык

Автор: Гость