ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНО! 1Изучите таблицу и ответьте на вопрос:в какой стране ??роживает сразу несколько крупнейших народов мира? (и остальные задания)

Обществознание

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНО! 1Изучите таблицу и ответьте на вопрос:в какой стране ??роживает сразу несколько крупнейших народов мира? (и остальные задания)

Автор: Гость