ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНО! 1Изучите таблицу и ответьте на вопрос:в какой стране ??роживает сразу несколько крупнейших народов мира? (и остальные задания)

Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНО! 1Изучите таблицу и ответьте на вопрос:в какой стране ??роживает сразу несколько крупнейших народов мира? (и остальные задания)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в первом Китай потому что численности населения больше
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