Помогите, пожалуйста!!! Срочно!!! Для метанола и фенола характерна реакция: а) с натрием б) гидроксидом натрия в) хлоридом железа г) бромной водой Напишите реакции) Заранее очень благодарна!!!

Химия

Помогите, пожалуйста!!! Срочно!!! Для метанола и фенола характерна реакция: а) с натрием б) гидроксидом натрия в) хлоридом железа г) бромной водой Напишите реакции) Заранее очень благодарна!!!

Автор: Гость