Помогите, пожалуйста!!! Срочно!!! Для метанола и фенола характерна реакция: а) с натрием б) гидроксидом натрия в) хлоридом железа г) бромной водой Напишите реакции) Заранее очень благодарна!!!
Химия
Помогите, пожалуйста!!! Срочно!!! Для метанола и фенола характерна реакция: а) с натрием б) гидроксидом натрия в) хлоридом железа г) бромной водой Напишите реакции) Заранее очень благодарна!!!
Ответ(ы):
Гость:
А) с натрием 2CH3OH + 2Na = 2CH3ONa + H2 2C6H5OH + 2Na = 2C6H5ONa + H2
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