Помогите пожалуйста срочно!(( N человек случайным образом рассаживаются за прямоугольным столом. Какова вероятность что два фиксированных лица А и В окажуться рядом?
Математика
Помогите пожалуйста срочно!(( N человек случайным образом рассаживаются за прямоугольным столом. Какова вероятность что два фиксированных лица А и В окажуться рядом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим что А садится первым. Тогда Б может сесть на N-1 мест, но только на 2 из них он будет сидеть рядом с А. То есть вероятность что Б сядет рядом с А равна: p1 = 2/(N-1) Однако А может сесть на N различных мест. И вероятность сесть на любое из этих мест равна: p2 = 1/N Ну а вероятность того, что они сядут рядом равна: P = p1*p2 = 2/N(N-1)
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