ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО НАДО!1 Задание 1 Найти производную 4ого порядка для функций: а) у(х) = 3х^14 - 5х^12+ 8х б)f(х)=14/х^12 Задание 2 Найти производные 3ого порядка для функций: a) у(х)= cos 8x б)f(х)=e^х/8 З...

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Задание 1 Найти производную 4ого порядка для функций: а) у(х) = 3х^14 - 5х^12+ 8х Находим последовательно все производные б)f(х)=14/х^12 Находим последовательно все производные Задание 2 Найти производные 3ого порядка для функций: a) у(х)= cos 8x y'=(cos8x)'=-sin(8x)*(8x)'=-8sin(8x) y"=(-8sin(8x))'=-8cos(8x)*(8x)'=-64cos(8x) б)f(х)=e^х/8 Задание 3 Найти производные 2ого порядка для функций: a)y(х) = х^14 * sin 12х б)f(х)= lnх/ х^12