Помогите пожалуйста . Срочно надо не могу решить =( .Первый сплав содержит 5 % меди , ??торой 13 % меди. Масса второго больше массы первого на 12 кг . Из этих двух сплавов получили третий , содержащий 10 % меди . Найдите массу ...

Алгебра
Помогите пожалуйста . Срочно надо не могу решить =( .Первый сплав содержит 5 % меди , ??торой 13 % меди. Масса второго больше массы первого на 12 кг . Из этих двух сплавов получили третий , содержащий 10 % меди . Найдите массу третьего сплава
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