Помогите пожалуйста срочно,не большую сказку о том как жук превратился в жучище(и??и домик в домину).

Гость: Гость:

Жил был маленький Жучок рядом с хим. производством. Изо дня а день Жучок ходил к реке, в которую сливались все отходы производства и пил воду, так как это был ближайший водоем. Но однажды Жучок заметил что значительно подрос после такой прогулки и не смог залезть в свой домик. Ему ничего не оставалась как переночевать на берегу реки. Утром ,проснувшись, Жучок стал не Жучком а самым настоящим Жучищем, ведь его рост превышал пятиэтажный дом. После этого Жучище перебрался в горы, так как местные жители не давали ему спокойно жить, а там он обрел спокойствие (／・ω・)／