Помогите пожалуйста!!!! Срочно нужно! Найдите значение выражений. Если можно то более разборчиво. 2 в восьмой степени умножить 25 в восьмой степени разделить на 50 в шестой степени 2 в девятой степени умножить на 9 в десят...

Алгебра

Помогите пожалуйста!!!! Срочно нужно! Найдите значение выражений. Если можно то более разборчиво. 2 в восьмой степени умножить 25 в восьмой степени разделить на 50 в шестой степени 2 в девятой степени умножить на 9 в десятой степени разделить на 18 в седьмой степени 9 в восьмой степени умножить на 25 в седьмой степени и разделить на 225 в шестой степени 49 в восьмой степени умножить на 4 в девятой степени и разделить на 196 в седьмой степени 7 в третий степени умножить на 11 в восьмой степени и разделить на 33 в шестой степени

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