Помогите пожалуйста, срочно!!! Нужно расставить знаки препинания - запятые. Ники??а не спеша оделся и пошел по длинному коридору где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора на южной стороне дома были расположены ...

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Помогите пожалуйста, срочно!!! Нужно расставить знаки препинания - запятые. Ники??а не спеша оделся и пошел по длинному коридору где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора на южной стороне дома были расположены зимние комнаты натопленные и жилые. Направо с северной стороны было пять летних наполовину пустых комнат. Здесь огромные изразцовые печи протапливались раз в неделю хрустальные люстры висели окутанные марлей. Никита с трудом приоткрыл дубовую двухстворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно опустив белые ветви заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Никита не спеша оделся и пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. (придаточное предложение  определительное, союзное слово где). Налево от этого коридора на южной стороне дома были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые ( обособленные определения). Направо с северной стороны было пять летних наполовину пустых комнат. Здесь огромные изразцовые  печи протапливались раз в неделю, сложное бессоюзное предложение, основы выделены -  хрустальные люстры висели,  окутанные марлей (причастный оборот). Никита с трудом приоткрыл дубовую двухстворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом - причастный оборот. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, - деепричастный оборот заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг.- сложное бессоюзное
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