Помогите пожалуйста, срочно!!! Нужно расставить знаки препинания - запятые. Ники??а не спеша оделся и пошел по длинному коридору где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора на южной стороне дома были расположены ...

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Помогите пожалуйста, срочно!!! Нужно расставить знаки препинания - запятые. Ники??а не спеша оделся и пошел по длинному коридору где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора на южной стороне дома были расположены зимние комнаты натопленные и жилые. Направо с северной стороны было пять летних наполовину пустых комнат. Здесь огромные изразцовые печи протапливались раз в неделю хрустальные люстры висели окутанные марлей. Никита с трудом приоткрыл дубовую двухстворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно опустив белые ветви заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг.

Автор: Гость